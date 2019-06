Roma, ecco dove si svolgerà il ritiro: ufficiali data e luogo

Roma, ecco dove si svolgerà il ritiro estivo in vista della prossima stagione: la data ed il luogo scelti dalla società giallorossa

La Roma, dopo aver annunciato Paulo Fonseca come nuovo allenatore, ufficializza anche la data ed il luogo del ritiro. La squadra giallorossa andrà in ritiro a Pinzolo.

Il ritiro si svlgerà dal 29 giugno al 7 luglio. La Roma disputerà anche un’amichevole in Val Rendena, come riportato dell’Ansa. I giallorossi saranno impegnati nel secondo turno preliminare di Europa League, in programma il 25 luglio.