Roma, Gasperini scivola via. Giallo allenatore: i nomi al vaglio

Gasperini verso la permanenza all’Atalanta. La dirigenza della Roma subito a lavoro per trovare il prima possibile il nuovo allenatore

Prima Antonio Conte, poi Gian Piero Gasperini. Sono i due nomi che in successione hanno respinto la panchina della Roma, chi per un motivo o chi per un altro. L’ex tecnico del Chelsea ha sposato un altro progetto a suo parere più adatto, mentre l’allenatore dell’Atalanta va verso la prosecuzione del rapporto con Percassi nonostante un principio d’accordo ben saldo coi giallorossi. Scelte comprensibili. Che tuttavia inguaiano non poco la Roma che adesso si muoverà in fretta e furia per affidare a un mister valido la panchina.

Riparte così il toto nomi. Quello di Marco Giampaolo si fa già da diversi mesi ma un vero e proprio affondo (a oggi) non è ancora mai stato portato avanti. Questo perché non convince appieno tutta la dirigenza che, però, è in procinto di essere messa sottosopra. Da Londra Franco Baldini preme sempre per Maurizio Sarri: dopo la finale di Europa League di stasera si potranno sapere più cose. Appaiono al momento più defilate alcune suggestioni come quella che portano a Benitez e Bielsa. El Loco è stata un’idea lampo di qualche tempo fa di Ricky Massara, subito tramontata, considerato che l’argentino rimarrà al Leeds. E anche perché il d.s. attuale saluterà.