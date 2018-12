Roma-Genoa streaming e probabili formazioni: dove vederla

Roma-Genoa in streaming e in diretta TV: ecco le probabili formazioni e dove vedere il posticipo della 16ª giornata di Serie A

La Roma ospita allo stadio Olimpico il Genoa nel posticipo della 16ª giornata di Serie A in programma domenica 16 dicembre alle ore 20:30. I giallorossi vogliono tornare al successo che ormai manca da oltre un mese. L’ultima vittoria del club capitolino risale all’11 novembre, quando in casa ha schiantato per 4-1 la Sampdoria. Dopo la sfida contro i blucerchiati sono arrivati 2 pareggi ed 1 sconfitta in campionato e 2 KO in Champions League. La Roma dovrà quindi trovare tre punti importanti per la classifica, dato che la zona Champions adesso è lontana 5 punti. Il Grifone, invece, naviga in acque peggiori di quelle dei capitolini dato che non vince da fine settembre e si ritrova al 15° posto in classifica a 5 punti dalla zona retrocessione.

Roma-Genoa andrà in onda in esclusiva su Sky sui canali Sky Sport Uno Sky Sport Serie A e Sky Sport 251 (rispettivamente 201, 202 e 251 del decoder), mentre sul canale Roma Tv (213 del Box set) sarà trasmessa la radiocronaca dell’incontro. Il posticipo, inoltre, sarà visibile per gli abbonati alla Pay Tv, anche sull’app Sky Go scaricabile su pc smartphone e tablet su tutti i device iOS, Android e Windows Mobile. La partita andrà in onda anche su NOW TV (disponibile su dispositivi mobili e su smart tv tramite NOW TV Smart Stick). Infine la sfida potrà essere seguita sul canale radiofonico Rai Radio 1 ed in diretta live testuale direttamente dal nostro sito con ampio pre-partita. Ecco una lista aggiornata di tutti i siti dove poter vedere le partite in diretta: Stream HD Calcio.

Roma-Genoa

Competizione: Serie A 2018/2019

Quando: domenica 16 dicembre 2018

Fischio d’inizio: ore 20:30

Dove vederla in streaming: Sky Sport Uno – Sky Sport Serie A – Sky Sport 251 – NOW TV

Stadio: Stadio Olimpico (Roma)

Arbitro: Marco Di Bello della sezione di Brindisi

Roma-Genoa: le probabili formazioni

QUI ROMA – Eusebio di Francesco dovrà necessariamente provare a battere il Genoa per risollevare le sorti della stagione e per cercare di preservare la panchina che sembra molto in bilico. Un mese senza vittorie per un club come la Roma è troppo e non sarà facile ritrovare condizione e spirito. Per la sfida contro il Genoa, il tecnico giallorosso manderà in campo il miglior undici titolare. In difesa, davanti all’estremo difensore Olsen, andranno Florenzi, Manolas, Fazio e Kolarov. A centrocampo davanti la retroguardia confermati Cristante, Nzonzi, mentre sulla linea dei trequartisti giocheranno Under, Kluivert e Zaniolo, quest’ultimo in ballottaggio con Pastore. In attacco ci sarà nuovamente Patrik Schick che sostituirà l’infortunato Dzeko.

QUI GENOA – Il nuovo tecnico Prandelli, arrivato nel capoluogo ligure dopo l’esonero di Ivan Juric, non dovrebbe apportare molte modifiche al 3-5-2 utilizzato sino ad ora. Nella retroguardia a tre sarà assente Criscito, espulso nell’ultimo turno di campionato contro la Spal e al suo posto, al fianco di Biraschi e Romero, dovrebbe giocare Zukanovic. La linea mediana dovrebbe essere invece composta da Hiljemark, Sandro e Bessa centrali e Romulo e Lazovic sulle corsie laterali. Confermata anche la coppia d’attacco formata da Piatek e Kouamè.

PROBABILE FORMAZIONE ROMA (4-2-3-1): Olsen; Florenzi, Manolas, Fazio, Kolarov; Cristante, Nzonzi; Under, Zaniolo, Kluivert; Schick. Allenatore: Di Francesco.

PROBABILE FORMAZIONE GENOA (3-5-2): (3-5-2): Radu; Biraschi, Romero, Zukanovic; Romulo, Hiljemark, Sandro, Bessa, Lazovic; Kouamé, Piatek. Allenatore: Prandelli.