Roma, l’eredità di Florenzi. Da oggi il suo braccio peserà un po’ di più

Daniele De Rossi abbraccia Florenzi e gli passa simbolicamente la fascia da capitano. Toccherà a lui portare avanti la romanità

Era successo due anni fa con Totti che passava il testimone a De Rossi. È accaduto nuovamente ieri sera, quando il centrocampista ha stretto in un caloroso abbraccio Alessandro Florenzi. Da oggi, il nuovo capitano è lui. Da agosto sfoggerà la fascia al braccio, come ha già fatto in svariate occasioni negli ultimi anni. Ma la sensazione di essere il capitano designato, sarà unica.

Proverà, Florenzi, a portare avanti quel concetto di romanità che è stato perfettamente incarnato da Totti, De Rossi, ma anche da Claudio Ranieri. Toccante il momento in cui l’allenatore si è commosso dinanzi ai cori della Curva Sud. Ci ha provato a portare la Roma in Champions League, non riuscendoci. «Non dobbiamo avere rimpianti», ha sempre ribadito. Qualcuno c’è, vedasi le partite con Genoa e Sassuolo, ma se proprio si deve fare ammenda bisogna farlo riferendosi alle gare contro la Spal, il Cagliari, il Chievo. E c’era ancora Eusebio Di Francesco.