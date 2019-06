Roma, per Fonseca ora le vacanze. Poi il compito di valutare i giocatori

Dopo un breve soggiorno a Londra, per Fonseca è tempo di vacanza. Poi il rientro a Roma, dove avrà il compito di valutare tanti giocatori

Una toccata e fuga, quella londinese, per Paulo Fonseca. Nelle poco più di 24 ore che ha soggiornato nella capitale inglese, il nuovo allenatore della Roma ha avuto modo di conoscere la dirigenza (Pallotta in primis), fare qualche discorso di mercato e, forse, gustarsi giusto un fish&chips. Poi via in aeroporto, in cui si è imbarcato in un aereo verso il Portogallo per godersi le vacanze. Meritate, dopo una lunga stagione con lo Shakhtar.

Dopo il rientro, per lui, sarà tutto diverso. Avrà il compito di abituarsi a una realtà totalmente nuova e certamente più dispendiosa dal punto di vista emotivo. Lui si dice pronto, ed è quello che si augurano tutti i tifosi. Non potrà durare troppo, la sua pausa, perché i preliminari di Europa League incombono, quindi la stagione va preparata con largo anticipo.

Uno dei primi compiti che avrà Fonseca sarà quello di valutare determinati giocatori, per deciderli se farli rimane oppure mandarli altrove. Si parla in primis di Schick. Sul ceco sono state già due le stagioni in cui si è provato a dargli fiducia, senza risultati. Al portoghese spetta la scelta finale se concedergliene una terza o meno. C’è poi Pastore: ha deluso al suo ritorno in Italia, e il suo ingaggio elevato induce la società a volerlo piazzare. Non prima, per l’appunto, di aver sentito una valutazione del tecnico. Considerazioni che farà anche su Nzonzi. Infine, capitolo giovani. Fonseca vorrà sicuramente rivolgere uno sguardo attento ai vari Antonucci, Gerson, Ponce, Sadiq e lo stesso Defrel (meno giovane) prima di prendere eventuali decisioni.