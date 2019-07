Roma, rifiutata offerta per Mariano Diaz: ecco quanto chiede il Real Madrid per l’attaccante

La Roma ha espresso da tempo il suo interesse per il giocatore del Real Madrid Mariano Diaz e le parole di Zidane hanno dato speranza per una possibile cessione. AS, nell’edizione odierna, riporta che il club giallorosso avrebbe già presentato un’offerta per il naturalizzato dominicano.

Offerta rifiutata però dai blancos, che chiedono invece 20 milioni di euro: il giocatore 4 a stagione. Il Monaco, altro pretendente, si è visto rifiutare la prima offerta e sarebbe pronto ad un nuovo assalto.