Di Francesco verso Roma-Toro: «Manolas ok, Dzeko favorito su Schick»

Roma-Torino, Eusebio Di Francesco fa il punto della situazione in casa giallorossa alla vigilia della sfida contro i granata

Vigilia di Roma-Torino, prima giornata del girone di ritorno di Serie A: Eusebio Di Francesco ha fatto il punto in casa giallorossa in conferenza stampa. A partire dalla situazione infortunati: «Manolas quasi sicuramente, se non avrà problemi oggi sarà disponibile. Florenzi non è ancora al meglio, devo valutare se convocarlo o meno. Mirante è out, così come De Rossi, Perotti e Juan Jesus». A proposito del Torino: «Mazzarri lo conosco bene, è molto attento nel preparare la partita: fa una fase difensiva ottima. Il Toro è una buona squadra e l’ha dimostrato diverse volte».

Continua Di Francesco, parlando dell’attacco: «Sia Dzeko che Schick sono in ottima condizione: Dzeko è leggermente favorito, ma decido domani. Nell’ultima settimana non sta benissimo a livello fisico, ma è migliorato negli ultimi allenamenti. Sono felice di avere due opzioni importanti davanti, soprattutto per la crescita di Schick». Infine, una battuta sul mercato: «Monchi sta valutando opportunità, non sono d’accordo sul fare qualcosa tanto per fare, così come il direttore. Se è possibile migliorare la rosa, va bene: altrimenti rimaniamo come stiamo».