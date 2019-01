Roma-Virtus Entella: Patrik Schick esprime la sua soddisfazione per la doppietta personale e il passaggio ai quarti di finale dei giallorossi

La Roma batte la Virtus Entella col risultato di 4-0 e approda ai quarti di finale di Coppa Italia dove, il prossimo 30 gennaio, affronterà la Fiorentina. Tra i protagonisti della serata dell’Olimpico c’è Patrik Schick, autore di una doppietta e di un assist per Marcano; così, al termine della gara, l’attaccante ceco ha parlato ai microfoni di Rai Sport: «La Coppa Italia è un nostro obiettivo, sono felice per i due gol. Dobbiamo continuare tutti così, la Coppa è il nostro secondo obiettivo. Fiorentina ai quarti? Con loro dobbiamo prepararla bene, la sosta è stata dura e questa partita è stata un ottimo riscaldamento per la ripresa in campionato. Sabato col Torino? Dobbiamo vincere».