Dopo il gol in Roma-Torino, Zaniolo festeggia e vince il confronto con Nainggolan anche in discoteca – FOTO

Il giovane talento giallorosso, Nicolò Zaniolo, è l’assoluto protagonista di questa prima giornata di ritorno di Serie A. Il classe 1999, dopo aver segnato un gol da urlo in Roma–Torino, si è dedicato ad una serata di divertimento in discoteca con il suo compagno di squadra Luca Pellegrini e l’ex romanista Gianluca Scamacca, ora al Pec Zwolle. I tre si sono presentati alla discoteca “La Suite”, situata nei pressi di Villa Borghese, e nel corso della serata, il giallorosso si è concesso ad autografi e selfie, ma senza esagerare. Zaniolo è sì rimasto nel locale ben oltre la mezzanotte, ma non si è lasciato andare ad alcun eccesso. Il riferimento va a Nainggolan che, nel corso della sessione di mercato estiva, è passato all’Inter in cambio con Zaniolo. Diversi sono stati i paragoni tra i due e molti sono coloro che vedono in Zaniolo un talento molto superiore al belga che sta destando non pochi problemi all’Inter. Tuttavia, il confronto tra i due è impari finora. Il giallorosso rimane infatti umile dentro e fuori dal campo.