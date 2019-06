Roma, “Zorro” Fonseca chiamato a riportare in alto i giallorossi – VIDEO

Alla scoperta di Fonseca, il probabile prossimo allenatore della Roma. Grande attenzione difensiva e media punti altissima con lo Shakhtar

Sembra manchi veramente poco per vedere Paulo Fonseca come nuovo tecnico della Roma. Gli incontri degli ultimi giorni tra una parte della dirigenza e l’entourage del tecnico hanno dato risvolti positivi. Per l’ufficialità si deve attendere solamente l’incontro finale in programma tra il portoghese e lo Shakhtar. I giallorossi hanno deciso di puntare su un tipo d’allenatore dal profilo internazionale, capace di collezionare una media punti a partita con gli ucraini di 2.5.

La fase difensiva sembra essere una prerogativa: in questa stagione la sua squadra ha chiuso con la porta inviolata in ben 23 occasioni su 32 partite. Soprannominato “Il Cannibale“, si è reso protagonista lo scorso anno per essere entrato in sala stampa vestito da Zorro. Il motivo? Una promessa. L’avrebbe fatto se lo Shakhtar si fosse qualificato agli ottavi di Champions League. Poi venne eliminato dalla Roma. La squadra che tenterà di portare nuovamente in alto.