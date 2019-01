Ronaldo e Dybala vs Pellissier e Meggiorini: i dati delle due coppie

Questa sera allo Stadium, Ronaldo e Dybala cercano il gol nella stessa partita. Dall’altra parte la coppia più longeva vuole la Serie A

La sfida di stasera tra Juventus e Chievo vedrà di fronte la coppia formata da Dybala e Ronaldo contro Pellissier e Meggiorini. Le due star della Juventus non hanno ancora trovato il feeling, almeno in campo, al punto che non hanno mai segnato nella stessa partita. Un dato incredibile, ma che si sposa con la tendenza diversa avuta fin qui: La Joya è l’asso della Champions League con 5 gol, CR7 si è concentrato sul campionato con 14 reti e titolo di capocannoniere. Ma Allegri sa che i margini di crescita sono importanti, soprattutto con l’assenza di Mandzukic e l’argentino spostato più vicino alla porta. Troppo pochi i due gol in campionato per uno con le sue medie e il suo mancino.

Dall’altra parte del campo ci sarà ad affrontarli la coppia più longeva della Serie A, insieme dal 2014. Pellissier ha visto solo Verona dopo la città di nascita Aosta, e da lì non si è più mosso, ottenendo il record di presenze in gialloblu. Meggiorini dall’arrivo in Veneto non ha segnato molto, ma tra i 13 realizzati in 107 partite ce ne sono alcuni da capogiro. Dopo l’ostracismo di D’Anna nei suoi confronti, prima Ventura e poi Di Carlo l’hanno rispolverato, consapevoli che c’è bisogno della sua esperienza per ottenere una salvezza insperata. 72 anni in due e tanta voglia ancora di fare bene e portare il Chievo il più lontano possibile dalla Serie B.