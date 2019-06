Sambenedettese, ufficiale: il nuovo allenatore sarà Paolo Montero

Sambenedettese, con una nota il club marchigiano annuncia ufficialmente il suo nuovo allenatore: Paolo Montero

La Sambenedettese, squadra marchigiana che milita nel campionato di Lega Pro girone B, annuncia ufficialmente il suo nuovo allenatore. Sarà Paolo Montero a guidare i rossoblu nella prossima stagione.

L’ex difensore della Juventus torna quindi in Italia, dopo le esperienze in panchina in patria con il Penarol, prima nelle giovanili e poi in prima squadra, e in Argentina, dove ha allenato il Colón e il Rosario.