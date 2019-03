Samp-Milan, Giampolo esalta i suoi: «Vittoria di prestigio, meritiamo l’Europa…»

Le dichiarazioni post gara di Giampaolo dopo Samp-Milan, conclusasi con il successo di misura dei blucerchiati

Dopo la vittoria di misura contro il Milan, il tecnico della Sampdoria, Marco Giampaolo, si è presentato ai microfoni di Sky Sport per analizzare a caldo il match: «E’ una vittoria di prestigio per noi ma anche di peso per la classifica. Loro non perdevano da tanto fuori casa ora dobbiamo essere bravi a tenere alte le motivazioni». Giampaolo ha poi parlato del suo concetto di ‘bel calcio’ ad una domanda precisa del cronista di Sky Sport: «Il bel calcio lo possono praticare i giocatori di qualità, noi dobbiamo trovare i giocatori giusti da far giocare insieme. Non si può prescindere dalla qualità se si vuol giocare ben a calcio».

Giampaolo ha anche parlato di Quagliarella, andato a segno anche con la maglia della nazionale: «Lui è sempre stato capace di migliorarsi sempre, di solito a quell’età si è contenti di quello che si è prodotto, lui invece continua a segnare ma ha soprattutto una grande umiltà».

Con questa vittoria, la Samp si avvicina all’Europa anche se la lotta è apertissima: «So che è difficile, ci sono squadre forti e ci metto dentro anche la Fiorentina. Quando recentemente abbiamo perso contro il Frosinone sembravamo fuori, ma non sarei deluso se non andassimo in Europa, vogliamo essere competitivi fino alla fine perché la piazza lo merita».