Di Francesco saluta la Sampdoria: accordo raggiunto con Ferrero per la risoluzione del contratto. Le cifre e i candidati alla panchina blucerchiata

(Alessio Eremita, inviato a Genova) – La Sampdoria ha raggiunto un accordo con Eusebio Di Francesco per la risoluzione del contratto. Il tecnico incasserà 1,8 milioni di euro di buonuscita (pari a un anno di contratto) per interrompere anticipatamente il rapporto lavorativo con il club blucerchiato.

Ora è toto-nomi per la panchina. In pole resta Stefano Pioli, che però ha chiesto un giorno di tempo per verificare la situazione in casa Milan, con Marco Giampaolo sempre più vicino all’esonero. Sullo sfondo resta Beppe Iachini, che però preferisce non commentare.