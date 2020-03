Sampdoria, Audero: «Quarantena? Rivedo gli errori commessi e alleno la testa»

Emil Audero ha raccontato sulle pagine della Gazzetta dello Sport la sua quarantena e la stagione della Sampdoria

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Emil Audero ha raccontato di come sta trascorrendo la quarantena, facendo anche un punto sulla stagione della Sampdoria.

ERRORI – «Se ci sono errori, bisogna ammetterli con onestà, ma poi arriva subito la voglia di analizzarli e di mettersi al lavoro per migliorare. Il mio presente fa parte di un percorso di crescita, con verifiche diverse rispetto all’anno precedente».

QUARANTENA – «Dobbiamo far prevalere il buon senso, siamo tutti nella stessa direzione. Non possiamo uscire, così ci siamo organizzati con la spesa online, facciamo anche un po’ esercizi insieme. Con i compagni siamo in contatto, abbiamo il nostro gruppo whatsapp, ci giriamo anche cose simpatiche. Ci stiamo dimostrando molto uniti, compresi mister, staff, dirigenti, fisioterapisti, personale. Lontani ma vicini, come si dice. Da atleta faccio caso all’alimentazione e mi tengo in allenamento rivedendo partite e situazioni di gioco».

STAGIONE – «Dopo la partenza difficile, come prestazioni la squadra ha trovato continuità. La compattezza al nostro interno ci dà la forza di pensare positivo»