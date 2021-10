Sampdoria, D’Aversa rischia l’esonero: pronti i sostituti

Dopo l’ennesima sconfitta, la Sampdoria starebbe pensando all’esonero di D’Aversa: già pronti i sostituti

Dopo la sconfitta contro il Cagliari, ora Roberto D’Aversa rischia l’esonero e di finire la sua avventura alla Sampdoria. I blucerchiati starebbero già pensando ai possibili sostituti e i nomi sulla lista della società di Ferrero sono due.

Gli indizi porterebbero a – secondo quanto riportato dal Secolo XIX – Beppe Iachini ed Eugenio Corini. Il primo è un esperto di salvezze, mentre il secondo è in cerca di rilancio. Per D’Aversa l’unico modo per scongiurare l’esonero ed essere confermato dalla Sampdoria potrebbe essere il derby ligure cn lo Spezia.