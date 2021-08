Sampdoria, doppia amichevole in programma quest’oggi

Sampdoria, Roberto D’Aversa spezza la squadra: doppia amichevole in programma. Primo avversario il Ligorna, poi il Verona

Roberto D’Aversa ha le idee chiare: è arrivato il momento delle risposte da ottenere sul campo. Dal momento che la rosa della Sampdoria non è tutta allo stesso livello, servono due amichevoli per testare la preparazione dei calciatori. A quanto riporta Il Secolo XIX, non solo la partita contro il Verona è in programma nella giornata di oggi.

Il tecnico blucerchiato ha diviso la rosa in due gruppi: i meno allenati (Bereszynski, Jankto, Damsgaard, Ekdal) disputeranno in mattinata una partitella contro il Ligorna al Mugnaini di Bogliasco e solo qualcuno di loro partirà anche per Pavia. Gli altri, reduci già dalle amichevoli precampionato, saranno spremuti nella gara contro il Verona.

TUTTE LE NOTIZIE SULLA SAMPDORIA SU SAMPNEWS24.COM