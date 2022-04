Sampdoria, in ritiro atteso anche il presidente Lanna: le ultime

La Sampdoria è in ritiro in vista della partita contro il Verona. Si attende anche il presidente Lanna

La Sampdoria ha raggiunto il ritiro in vista del match contro l’Hellas Verona. La partita tra le mura del Bentegodi è delicata soprattutto dopo il risultato che la Salernitana ha strappato contro l’Udinese, tornando in corsa per la salvezza.

In ritiro, assieme alla squadra, è partito anche Carlo Osti, responsabile di tutte le aree tecniche blucerchiate. Oggi potrebbe arrivare anche il presidente della Sampdoria, Marco Lanna, per stare vicino a Marco Giampaolo e ai blucerchiati nella preparazione della partita.

