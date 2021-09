Sampdoria, quattro probabili assenze contro il Napoli: il punto

Roberto D’Aversa sarà costretto a rinunciare a quattro giocatori per la gara tra Sampdoria e Napoli: ecco di chi si tratta

Slitta ancora il ritorno tra i convocati di Ronaldo Vieira. Le sensazioni, alla vigilia del match contro il Napoli, è che Roberto D’Aversa, come lo ha escluso dalla lista per la trasferta di Empoli così farà per quella casalinga.

La Sampdoria, oltre a lui, lascerà probabilmente a casa anche a Mohamed Ihattaren, Valerio Verre e Manolo Gabbiadini.