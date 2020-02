Sampdoria, Ranieri: «Il VAR? Deve essere utilizzato sempre»

Il tecnico della Sampdoria Claudio Ranieri è intervenuto ai microfoni del Corriere dello Sport per analizzare l’utilizzo del VAR

Claudio Ranieri, allenatore della Sampdoria, ha rilasciato una lunga intervista al Corriere dello Sport. Ecco la sua idea sul VAR: «Deve essere utilizzato sempre. Quando un episodio è dubbio, l’arbitro deve essere richiamato a vedere le immagini per prendere la decisione giusta. Prima si usava tanto, nelle fasi importanti diventa necessario. La chiamata per allenatore può essere una buona idea».

SULLA ROMA – «Non mi aspettavo la crisi della Roma. Il cambio di proprietà può aver influito, ma la stagione è ancora molto lunga. A marzo avrei accettato solo la Roma, non posso dire di no».

I FALLI DI MANO – «Lì non si capisce niente. Nicchi e Rizzoli ci hanno detto che per stabilire se è rigore bisogna valutare quanto è aperto il braccio rispetto al corpo, come nell’Uomo Vitruviano di Leonardo. Secondo me questo regolamento va spiegato bene ai giornalisti, che devono poi passare il tutto all’opinione pubblica».