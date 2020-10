La Sampdoria ha deciso per una cura conservativa anzichè sottoporre Manolo Gabbiadini ad una operazione.

Manolo Gabbiadini non verrà operato per il problema al basso ventre che ha accusato in queste settimane.

La decisione della Sampdoria, come riporta Tuttosport, è quella di sottoporre il giocatore ad una cura conservativa.

