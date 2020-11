Sampdoria, ripresi gli allenamenti a Bogliasco: ci sono Ekdal e Thorsby

Seduta pomeridiana al Mugnaini di Bogliasco per la Sampdoria che si prepara alla sfida contro il Bologna: il report odierno

La Sampdoria torna sul campo del Mugnaini di Bogliasco per preparare la sfida contro il Bologna in programma domenica pomeirggio al Ferraris. Il tecnico Claudio Ranieri ha potuto già riabbracciare Albin Ekdal e Morten Thorsby, i primi a tornare dalle rispettive nazionali.

«La Sampdoria si è rimessa in moto e lo ha fatto sotto il sole di Bogliasco, dove questo pomeriggio Claudio Ranieri e lo staff tecnico hanno riaccolto Albin Ekdal e Morten Thorsby, rientrati dai rispettivi impegni con Svezia e Norvegia. Riscaldamento e rapidità – per i portieri sviluppo della forza in palestra -, esercitazione tecnica, partitelle a tema e per concludere lavoro a secco a gruppi: questo il menù dell’allenamento svolto sul campo 2 del “Mugnaini”. Per Manolo Gabbiadini gran parte della seduta con la squadra, ancora in attesa dei rientri di Kristoffer Askildsen, Bartosz Bereszynski, Omar Colley, Mikkel Damsgaard, Jakub Jankto e Maya Yoshida. Keita Balde prosegue invece il proprio programma di recupero con terapie e fisioterapia. Domani, mercoledì, appuntamento mattutino».