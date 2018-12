Sampdoria-Spal: formazioni ufficiali e partita in diretta live

Sampdoria-Spal, quarto turno Coppa Italia 2018/2019: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi

Torna la CoppaItalia, con il quarto turno che vedrà sfidarsi Sampdoria e Spal per l’approdo ai quarti di finale. I ragazzi di Giampaolo stanno cercando di uscire da un periodo complicato, come dimostra anche la bella vittoria per 4-1 sul Bologna nell’ultimo incontro di SerieA. Di fronte però ci sarà una squadra ostica come la Spal di Semplici che darà sicuramente del filo da torcere ai blucerchiati.

Sampdoria-Spal: diretta live e sintesi

Diretta live dalle ore 20.45

Sampdoria-Spal: formazioni ufficiali

In attesa di comunicazione ufficiale

Sampdoria-Spal: probabili formazioni e pre-partita

Come era lecito aspettarsi Giampaolo sembra intenzionato ad applicare un ricco turn over e a dare spazio a chi fin’ora ha giocato meno. E’ il turno dunque di Kovnacki, che guiderà l’attacco in coppia con Defrel. A centrocampo invece c’è curiosità per vedere il giovane classe 1998 Ronaldo Vieira. Ai suoi lati invece ci saranno Praet e Jankto, con Saponara più avanzato. Infine tra i pali si rivede l’ex Napoli Rafael, difeso da Colley e Ferrari, con Sala e Tavares sugli esterni. Per Semplici invece 3-5-2 con Vanja Milinkovic–Savic in porta, Cionek, Djourou e Bonifazi in retroguardia. Centrocampo folto con Valoti, Valdifiori e Kurtic in mezzo e Dickmann e Costa sugli esterni. A guidare l’attacco l’esperta coppia Floccari-Paloschi.

SAMPDORIA (4-3-1-2): Rafael Cabral; Sala, A. Ferrari, Colley, Júnior Tavares; Praet, Vieira, Jankto; Saponara; Defrel, Kownacki. All. Giampaolo

SPAL (3-5-2): V. Milinković-Savić; Cionek, Djourou, Bonifazi; Dickmann, Valoti, Valdifiori, Kurtić, F. Costa; Floccari, Paloschi. All. Semplici

Sampdoria-Spal: i precedenti del match

Fin’ora Sampdoria e Spal si sono incontrate tre volte, tutte nel campionato di SerieA. E’ in vantaggio la squadra di Sampaolo, che ha vinto 2 sfide su 3, tra cui l’ultima, quella giocata al Ferraris lo scorso 1 ottobre e decisa dai gol di Linetty e Defrel. Una invece l’affermazione dei ferraresi, quel 3-1 arrivato all’ultima gara della scorsa stagione e che significò salvezza.

Sampdoria-Spal: l’arbitro del match

L’arbitro di questo Sampdoria–Spal, match valido per il quarto turno di CoppaItalia sarà Aleandro DiPaolo. Il 44enne fischietto della sezione di Avezzano ha trascorso gran parte della sua carriera sui campi di SerieB, ma vanta anche tre presenze nel massimo campionato italiano. Insieme a lui questa sera ci saranno gli assistenti Raspollini–Scampa e il quarto uomo Piscopo.

Sampdoria-Spal Streaming: dove vederla in tv

Sampdoria-Spal sarà trasmessa a partire dalle ore 20.45 in diretta tv in chiaro sulle frequenze di Rai Sport (canale 58 del digitale terrestre, in HD 57), oltre che in streaming per pc, smartphone e tablet su tutti i device iOS, Android e Windows Mobile tramite app e sito RaiPlay. Ecco una lista dei siti per vedere le partite in diretta: Stream HD Calcio.