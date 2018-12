Sampdoria-Spal streaming e probabili formazioni: dove vederla

Sampdoria-Spal in streaming e in diretta TV: ecco le probabili formazioni e dove vedere la gara valida per il quarto turno eliminatorio della Coppa Italia 2018/2019

Dopo qualche mese di pausa torna la Coppa Italia per il quarto turno eliminatorio che consentirà alle società in gara di approdare agli ottavi di finale, dove ad attenderle ci sono già le prime otto società classificatesi dal 1° all’8° posto nello scorso campionato. Uno delle otto sfide del turno è Sampdoria-Spal, gara secca in programma allo stadio Luigi Ferraris martedì 4 dicembre alle ore 20:45. I blucerchiati, reduci dal largo successo in campionato contro il Bologna, hanno eliminato al terzo turno la Viterbese per 1-0 grazie alla rete di Jankto. Anche la Spal ha preso parte alla competizione al terzo turno, dove in trasferta ha battuto ed eliminato lo Spezia di misura grazie ad un gol di Petagna. La vincente della sfida incontrerà agli ottavi di finale in gara unica il Milan.

Il match di Coppa Italia sarà trasmesso in diretta su Rai Sport (canale 58 del digitale terrestre) a partire dalle ore 20.30. Sampdoria-Spal, inoltre, sarà visibile in streaming su RaiPlay, il servizio della televisione di stato disponibile in versione Browser, smart TV e e App (iOS, Android, WindowsPhone). Infine è possibile seguire il match in diretta live testuale direttamente dal nostro sito con ampio pre-partita. Ecco una lista aggiornata di tutti i siti dove poter vedere le partite in diretta: Stream HD Calcio.

Sampdoria-Spal

Competizione: Coppa Italia 2018/2019

Quando: martedì 4 dicembre 2018

Fischio d’inizio: ore 20:45

Dove vederla in streaming: Rai Sport – RaiPlay

Stadio: Stadio Luigi Ferraris (Genova)

Arbitro: –

Sampdoria-Spal: le probabili formazioni

SAMPDORIA – Il tecnico della squadra blucerchiata, dopo il successo contro il Bologna, opterà per il turnover, considerando anche la sfida in trasferta contro la Lazio sabato in campionato. Primo cambio tra i pali dove al posto di Audero andrà Rafael. Anche in difesa, rispetto all’ultimo turno di campionato ci saranno alcune modifiche con Rolando e Colley ad affiancare Tonelli e Murru. A centrocampo davanti la difesa scenderanno probabilmente in campo Sala, Jankto e Vieira, unica conferma rispetto al Bologna. Dietro le due punte Kownacki e Caprari chance per Saponara che sostituirà Ramirez

SPAL – Anche la Spal, reduce dal pareggio nella sfida salvezza contro l’Empoli, apporterà diverse modifiche alla formazione scesa in campo durante l’ultimo match di campionato. Dell’undici sceso in campo contro l’Empoli probabilmente saranno confermate solo 3 pedine. In porta Milinkovic-Savic prenderà il posto di Gomis dietro la difesa che sarà composta da Djourou, Bonifazi e Felipe, unica conferma nella retroguardia ferrarese. A centrocampo confermati Missiroli e Kurtic e spazio a Costa, Viviani e Dickmann. Rinnovata anche la coppia offensiva che sarà formata da Floccari e Paloschi.

PROBABILE FORMAZIONE SAMPDORIA (4-3-1-2): Rafael; Rolando, Colley, Tonelli, Murru; Sala, Vieira, Jankto; Saponara; Kownacki, Caprari. Allenatore: Giampaolo.

PROBABILE FORMAZIONE SPAL (3-5-2): Milinkovic-Savic; Djourou, Bonifazi, Felipe; Dickmann, Missiroli, Viviani, Kurtic, Costa; Floccari, Paloschi. Allenatore: Semplici.

