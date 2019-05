Sané verso l’addio al Manchester City: Bayern Monaco in pole

Leroy Sané potrebbe lasciare il Manchester City nella prossima sessione di mercato: il Bayern Monaco è in pole

Come riporta il Mundo Deportivo, il futuro di Leroy Sané potrebbe essere lontano dal Manchester City. Il tedesco piace a vari club, tra cui anche la Juventus, ma in pole per il 23enne sembra esserci un’altra squadra: il Bayern Monaco.

Il club tedesco sembra essere al momento avanti a tutti per l’ala del City. In estate, i bavaresi potrebbero sferrare il colpo decisivo per l’attaccante, in Inghilterra dal 2016.