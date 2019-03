Il tecnico del Sassuolo, Roberto De Zerbi, ha presentato in conferenza stampa la prossima sfida dei neroverdi in casa del Bologna

Il tecnico del Sassuolo, Roberto De Zerbi, ha presentato nella consueta conferenza stampa della vigilia il prossimo impegno dei neroverdi in casa del Bologna. Queste le sue parole: «Sarà una bella partita. Molti pensano che dobbiamo perdere perché siamo fuori dai giochi salvezza mentre il Bologna sta andando alla grande. Dovremo andare carichi per portare a casa il risultato: l’atteggiamento non deve essere quello visto con la Sampdoria. Il Bologna è in salute, ha giocatori di qualità e si è rinforzato a gennaio, con un nuovo allenatore che ha trasformato la squadra. La classifica non rispecchia il loro valore».

Qualche considerazione anche su alcuni singoli: «Nel girone di ritorno abbiamo fatto molto male contro Sampdoria ed Empoli, ma ripartiamo da Bologna per andare a fare la nostra partita e a raccogliere punti. Sensi ha fatto un gran campionato, ma deve chiudere in crescendo, così come Locatelli o Duncan e tutti gli altri. Le convocazioni hanno portato entusiasmo. E vedere giocare Sensi con quella personalità è motivo di orgoglio per tutti. Berardi e Magnanelli stanno bene e giocano. Ho però ancora qualche dubbio dietro e in mezzo. Dovrò tenere conto di chi ha viaggiato di più e di chi ha giocato di più».