Sassuolo Genoa, i convocati di De Zerbi: Boga non ce la fa, c’è Obiang

Roberto De Zerbi ha diramato la lista dei convocati in vista della partita contro il Genoa

Robert De Zerbi, allenatore del Sassuolo, ha diramato la lista dei convocati in vista della partita contro il Genoa. Boga non ce la fa e resta a casa, così come Defrel. Recupera, invece, Obiang.

Portieri: Consigli, Pegolo, Russo

Difensori: Ferrari, Kyriakopoulos, Magnani, Marlon, Muldur, Peluso, Piccinini, Rogerio, Toljan

Centrocampisti: Bourabia, Djuricic, Ghion, Locatelli, Magnanelli, Mercati, Obiang, Traoré

Attaccanti: Berardi, Caputo, Haraslin, Manzari, Raspadori