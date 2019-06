Sassuolo, idee bianconere: piacciono Muratore e Pereira

La Juventus potrebbe cedere Matheus Pereira e Simone Muratore al Sassuolo. Possibile una nuova sinergia tra i club

Matheus Pereira e Simone Muratore, calciatori classe 1998 di proprietà della Juve, si sono messi in evidenza nella Juventus Under 23 con il brasiliano che, nel finale di stagione, ha anche esordito in A con la prima squadra.

Secondo Tuttomercatoweb, Juventus e Sassuolo potrebbero parlare del possibile passaggio dei due calciatori alla corte di De Zerbi. I due calciatori potrebbero finire nell’affare Sensi o nell’affare Demiral o potrebbero essere trattati a parte.