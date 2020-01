Sassuolo-Roma streaming e probabili formazioni: dove vederla

Sassuolo-Roma: i neroverdi di De Zerbi ospitano in casa i giallorossi di Fonseca nell’anticipo del sabato sera della 22ª giornata di Serie A

L’anticipo serale del sabato della 22ª giornata di Serie A mette di fronte il Sassuolo di Roberto De Zerbi e la Roma di Paulo Fonseca. I neroverdi, quindicesimi in classifica con 23 punti, cercano un risultato positivi che rafforzi la propria posizione, i giallorossi invece, quarti a quota 39, provano a staccare l’Atalanta, al momento 5ª con una lunghezza di ritardo. Sassuolo-Roma: la partita si giocherà sabato 1 febbraio 2020 nello scenario del Mapei Stadium-Città del Tricolore di Reggio Emilia, con fischio d’inizio alle ore 20.45.

Sassuolo-Roma sarà trasmessa in esclusiva in diretta streaming da DAZN. Gli abbonati potranno seguire la partita in diretta streaming sul pc collegandosi al sito ufficiale della piattaforma, oppure su smartphone e tablet attraverso l’app DAZN, scaricabile su tutti i device iOS e Android.

Sarà possibile anche seguire Sassuolo-Roma sulle moderne smart tv compatibili con l’applicazione o collegando al proprio televisore una console Xbox o PlayStation 4 o un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick. La telecronaca di Sassuolo-Roma su DAZN sarà affidata a Massimo Callegari, che sarà affiancato da Simone Tiribocchi al commento tecnico.

Sassuolo-Roma, info e dove vederla

Competizione: Serie A 2019/2020

Quando: Sabato 1 febbraio 2020

Fischio d’inizio: ore 20.45

Stadio: Mapei Stadium – Città del Tricolore (Reggio Emilia)

Dove vederla in streaming: Segui live Sassuolo-Roma solo su DAZN

Arbitro: Luca Pairetto di Nichelino



Le probabili formazioni

SASSUOLO – Out per infortunio Chiriches e Peluso, mister De Zerbi davanti al portiere Consigli dovrebbe affidarsi al recuperato Gian Marco Ferrari accanto a Romagna al centro della difesa, con Tojan e Kyriakopoulos terzini. In mediana agiranno Locatelli e Obiang, che dovrebbe essere nuovamente preferito a Magnanelli. Davanti, infine, Caputo sarà il riferimento offensivo, con Berardi, Djuricic (favorito su Traoré, peraltro in dubbio perché non al meglio) e Boga a sostegno sulla trequarti. A disposizione anche Defrel, mentre non ci saranno per noie fisiche anche Tripaldelli e Duncan, quest’ultimo destinato a indossare la maglia della Fiorentina.

ROMA – Fonseca manderà in campo i giallorossi con il solito 4-2-3-1, e avrà ai box, oltre a Zaniolo, la cui stagione è praticamente finita, anche Diawara, Mkhitaryan e Zappacosta. Davanti Dzeko agirà da centravanti, con Under, Lorenzo Pellegrini e Perotti sulla trequarti. Linea mediana con Veretout accanto a Cristante. Fra i pali sarà confermato Pau López, nonostante la ‘papera’ nel derby, davanti a lui in difesa Mancini e Smalling saranno i due centrali, e Spinazzola e Kolarov agiranno da esterni bassi.



SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, G. Ferrari, Romagna, Kyriakopoulos; Locatelli, Obiang; Berardi, Djuricic, Boga; Caputo. All. De Zerbi

ROMA (4-2-3-1): Pau López; Spinazzola, Mancini, Smalling, Kolarov; Cristante, Veretout; Under, Lo. Pellegrini, Perotti; Dzeko. All. Paulo Fonseca

Leggi anche: GUIDA TV: TUTTE LE PARTITE IN PROGRAMMA