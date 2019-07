Sassuolo, tris di giovani in uscita: il comunicato ufficiale 

Il Sassuolo ha comunicato la cessione di tre giovani calciatori tra Serie B e C: la nota del club neroverde

Tramite un comunicato sul sito ufficiale, il Sassuolo ha ufficializzato la cessione in Serie B e in Serie C di tre giovani calciatori.

Ecco la nota del club neroverde: «Sernicola Leonardo (’97, difensore) ceduto a titolo di prestito alla Virtus Entella; Cianci Pietro (’96, attaccante) ceduto a titolo definitivo con opzione di riacquisto al Teramo Calcio; Ravanelli Luca (’97, difensore) ceduto a titolo di prestito con diritto di riscatto e contro-riscatto alla U.S. Cremonese».