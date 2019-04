Scontro Allegri-Adani a “Sky Sport”, l’opinionista replica all’allenatore: «Stai zitto lo dici a tuo fratello, non si fa così»

Al termine della difficile sfida di San Siro contro l’Inter, il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, è stato protagonista di un duro scontro ai microfoni di “Sky Sport” con l’opinionista Daniele Adani, in merito al gioco espresso dai bianconeri. «Fare l’allenatore non è mettersi a tavolino e fare schemi, voi fate troppo teoria. – ha sbottato l’allenatore livornese – Io sono pratico. Voi siete teorici. Tu Adani sei il primo che legge libri e di calcio non sa niente. Ma cosa hai provato? Sei lì dietro e non sai niente. Io ho vinto 6 Scudetti, parlo io e zitto. Se no vado via».

Sentendosi offeso, Adani ha replicato: «No aspetta un attimo, ehi. Stai zitto lo dici a tuo fratello». Lo scontro, lungi dall’attenuarsi, è proseguito con toni sempre più accesi, finché Allegri è andato via sbattendo le cuffie. «Bravo, come l’anno scorso… – ha commentato Adani – Finisce così, come l’anno scorso. Era Juventus-Inter. Non si fa così, non per noi, ma per rispetto dei tifosi. Altrimenti finisce sempre così».

Infine l’ex difensore di Inter e Brescia, tornata un po’ di calma negli studi “Sky”, ha espresso il concetto per il quale era stato interrotto dall’allenatore bianconero: «L’anno scorso Allegri mi ha detto che le grandi partite di basket le vincono i grandi giocatori. Io ho preso appunti. Come mai ora Lebron James non è andato ai playoff? Come mai con Ronaldo Allegri non ha battuto l’Ajax? Lui sa solo dirmi stai zitto e che sono un teorico».

Furioso per quanto accaduto negli studi “Sky”, il tecnico bianconero è passato poi dritto in Mixed Zone non rilasciando dichiarazioni ai cronisti presenti. «Non parlo più con nessuno», ha affermato mentre lasciava San Siro il tecnico bianconero.