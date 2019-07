Sensi: «Lavorerò duro all’Inter, non vedo l’ora di iniziare»

Stefano Sensi rilascia la prima intervista da nuovo giocatore dell’Inter: le parole del centrocampista

Dopo aver firmato con l’Inter, Stefano Sensi ha parlato ai microfoni del canale ufficiale del club nerazzurro.

INTER – «Sono molto contento, ho già visto qualche faccia. Ho incontrato persone molto socievoli e alla mano, persone che ti fanno sentire a tuo agio. Anche i tifosi mi hanno fatto una bella impressione, mi hanno accolto alla grande. Ora sono qua e cercherò di lavorare duro per farmi trovare pronto dal mister».

ASPETTATIVE – «Mi aspetto un’annata dura e di grande lavoro. L’Inter vuole tornare ad essere quella che è. Ci sono tutti i presupposti per far sì che questo succeda».

CONTE – «Conte è un allenatore importante con una mentalità vincente che serve nel calcio di oggi. È un allenatore che ti fa crescere e non vedo l’ora di iniziare».

TIFOSI – «Avere tutto questo calore dai tifosi ti dà qualcosa in più per poi dare il massimo in mezzo al campo».