Squadra per squadra tutti i calciatori di Serie A in scadenza a giugno 2019: per i club tante occasioni da cogliere sul calciomercato

Sono diversi in Serie A i giocatori il cui contratto con l’attuale club terminerà nel mese di giugno. Calciatori in scadenza a giugno 2019: le società del massimo campionato italiano, quelle che ne hanno di meno in rosa sono Atalanta e Napoli (zero giocatori in scadenza), mentre quella che ne ha di più è l’Empoli (ben 14 giocatori in scadenza).

Vediamo squadra per squadra tutti i calciatori in scadenza di contratto a giugno 2019:

ATALANTA

Nessuno

BOLOGNA

Palacio

Sansone (prestito dal Villareal)

Soriano (prestito dal Torino)

Lyanco (prestito dal Torino)

Edera (prestito dal Torino)

CAGLIARI

Srna

Padoin

Cigarini

Pisacane

Rafael

Cacciatore (prestito dal Chievo)

Thereau (prestito dalla Fiorentina)

Pellegrini (prestito dalla Roma)

Leverbe (prestito dalla Sampdoria)

CHIEVO

Rossettini

Sorrentino

Cesar

N. Rigoni

Pellissier

Schelotto (prestito dal Brighton)

Dioussè (prestito dal Saint Etienne)

EMPOLI

Silvestre

Acquah (opzione rinnovo in caso di salvezza)

Maietta

Mchelidze

Pasqual

Rodriguez

Brighi

Ucan (prestito con diritto riscatto)

Dragowaki (prestito dalla Fiorentina)

Nikolaou (prestito dall’Olympiacos)

Perucchini (prestito dall’Ascoli)

Farias (prestito oneroso dal Cagliari)

Dell’Orco (prestito dal Sassuolo)

Oberlin (prestito con diritto riscatto dal Basilea)

FIORENTINA

Pjaca (Prestito con diritto riscatto e controriscatto dalla Juve)

Mirallas (prestito con dritto di riscatto dall’Everton)

Gerson (prestito dalla Roma)

Edimilson Fernandes (prestito con diritto riscatto dal West Ham)

Muriel (prestito oneroso con diritto di riscatto dal Siviglia)

Terracciano (prestito dall’Empoli)

FROSINONE

Sportiello (prestito con diritto di riscatto dall’Atalanta)

Ciofani

Goldaniga (prestito dal Sassuolo)

Salamon (prestito dalla Spal)

Zampano (prestito dal Pescara)

Gori

Sammarco

Ghiglione

Pinamonti (prestito dall’Inter)

Cassata (prestito dal Sassuolo)

Valzania (prestito dall’Atalanta)

GENOA

Favilli (prestito dalla Juve)

Pandev

Bessa (prestito dal Verona)

Spolli

Pedro Pereira (prestito dal Benfica)

Rolon (in prestito con diritto di riscatto dal Malaga)

Pezzella (prestito dall’Udiense)

Sturaro (prestito con obbligo di riscatto dalla Juve)

Sanabria (prestito con obbligo di riscatto dal Betis)

INTER

Miranda

Ranocchia

Keita (prestito con diritto di riscatto dal Monaco)

Vrsaljko (prestito con diritto di riscatto dall’Atletico Madrid)

Cedric Soares (prestito con diritto di riscatto dal Southampton)

Politano (prestito con diritto di riscatto dal Sassuolo)

Padelli

Berni

JUVENTUS

Barzagli

Pinsoglio

Caceres (prestito dalla Lazio)

LAZIO

Basta

Romulo (prestito dal Genoa)

MILAN

Bakayoko (prestito dal Chelsea)

Montolivo

Abate

Bertolacci

Zapata

Mauri

NAPOLI

nessuno

PARMA

Inglese (prestito dal Napoli)

Grassi (prestito dal Napoli)

Sepe (prestito dal Napoli)

Bastoni (prestito secco dall’Inter)

Dimarco (prestito dall’Inter)

Barillà

Gobbi

Sprocati (prestito dalla Lazio)

Schiappacasse (prestito dal Rayo)

ROMA

De Rossi

SAMPDORIA

Tonelli (prestito dal Napoli)

Defrel (prestito dalla Roma)

Saponara (prestito dalla Fiorentina)

Rafael

Ferrari (prestito con diritto di riscatto dal Verona)

Gabbiadini (prestito con obbligo di riscatto dal Southampton)

SASSUOLO

Matri

Pegolo

Boga (prestito dal Chelsea)

Lemos (prestito da Las Palmas)

Rogerio (prestito dalla Juve)

Demiral (prestito dall’Analyaspor)

SPAL

Floccari

Bonifazi (prestito dal Torino)

Djourou

Simic (prestito dal Milan)

Regini (prestito dalla Samp)

Viviano (prestito dallo Sporting Lisbona)

Fulignati (prestito dall’Empoli)

TORINO

Djidji (prestito dal Nantes)

Ola Aina (prestito dal Chelsea)

Moretti

Ichazo

UDINESE