Squadre qualificate Europa League 2019/2020: l’Italia avrà 3 squadre, cosa prevede il regolamento e tutte le combinazioni possibili

Non sarà solo la lotta per la Champions League a infiammare le ultime giornate della Serie A. Squadre qualificate Europa League 2019/2020: l’Italia porterà infatti 3 squadre nella seconda competizione europea, l’Europa League e anche in questo caso per stabilire le qualificate bisognerà fare affidamento a quello che dice il regolamento e studiare le possibili combinazioni.

Qualificazione Europa League 2019/20: regolamento

In base al regolamento vigente accederanno all’Europa League 2019/2020 la quinta e la sesta della Serie A più la vincitrice della Coppa Italia. La quinta e la vincitrice della Coppa accederanno direttamente alla fase a gironi, mentre la sesta entrerà in gioco nel secondo turno preliminare del torneo.

Ora tuttavia, in base a chi si aggiudicherà la Coppa Italia, potrebbe entrare in gioco anche la settima qualificata, e vista l’attuale situazione di classifica del campionato, possono verificarsi varie combinazioni. Il regolamento prevede infatti che se la vincitrice della Coppa nazionale si qualifica alla Champions League, la terza partecipante all’Europa League 2019/20 venga espressa comunque dal campionato.

Qualificazione Europa League 2019/20: le combinazioni in Coppa Italia

Solo il prossimo 15 maggio si conoscerà la squadra che alzerà al cielo la Coppa Italia 2018/19 fra Lazio e Atalanta, ma già ora è possibile individuare le 4 combinazioni che potrebbero realizzarsi in base a chi conquisterà il trofeo:

La vincitrice della Coppa Italia si piazza 4ª in Serie A: in questo caso Lazio o Atalanta sarebbero ammesse alla Champions, quindi in Europa League andrebbero la 5ª e la 6ª (nella fase a gironi) e la 7ª (nel secondo turno preliminare);

si piazza in Serie A: in questo caso Lazio o Atalanta sarebbero ammesse alla Champions, quindi in Europa League andrebbero la 5ª e la 6ª (nella fase a gironi) e la 7ª (nel secondo turno preliminare); La vincitrice della Coppa Italia si piazza 5ª o 6ª in Serie A: in questa ipotesi la formazione che conquista la Coppa andrebbe alla fase a gironi dell’Europa League con la 6ª o la 5ª classificata in Serie A (a seconda delle combinazioni), mentre la 7ª classificata in campionato entrerebbe in corsa nel secondo turno preliminare;

si piazza o in Serie A: in questa ipotesi la formazione che conquista la Coppa andrebbe alla fase a gironi dell’Europa League con la 6ª o la 5ª classificata in Serie A (a seconda delle combinazioni), mentre la 7ª classificata in campionato entrerebbe in corsa nel secondo turno preliminare; La vincitrice della Coppa Italia si piazza al 7ª in Serie A: in questo caso la formazione che conquista la Coppa andrebbe alla fase a gironi di Europa League con la 5ª classificata, mentre la 6ª classificata entrerebbe in gioco già nel secondo turno preliminare del torneo;

si piazza al in Serie A: in questo caso la formazione che conquista la Coppa andrebbe alla fase a gironi di Europa League con la 5ª classificata, mentre la 6ª classificata entrerebbe in gioco già nel secondo turno preliminare del torneo; La vincitrice della Coppa Italia si piazza 8ª o ancora più in basso in classifica: questa è l’unica ipotesi che escluderebbe la 7ª classificata in campionato dalla prossima Europa League. La squadra vincitrice della Coppa, infatti, assieme alla 5ª andrebbe alla fase a gironi del torneo, mentre la 6ª partirebbe dal secondo turno preliminare. In questo momento la Lazio si trova proprio all’8° posto e se si aggiudicasse il trofeo si verificherebbe proprio l’ipotesi sopra descritta.

Classifica Serie A e calendario

Sono in tutto 7 le squadre coinvolte nella volata per l’Europa League 2019/2020: dall’Inter, attualmente in 3ª posizione, alla Sampdoria, 9ª.

3ª – INTER , 62 punti : Udinese, CHIEVO, Napoli, EMPOLI

, : Udinese, CHIEVO, Napoli, EMPOLI 4ª – ROMA , 58 punti: Genoa, JUVENTUS, Sassuolo, PARMA

, Genoa, JUVENTUS, Sassuolo, PARMA 5ª – ATALANTA , 56 punti : UDINESE, Lazio, GENOA, Juventus, SASSUOLO

, : UDINESE, Lazio, GENOA, Juventus, SASSUOLO 6ª – TORINO , 56 punti : Juventus, SASSUOLO, Empoli, LAZIO

, : Juventus, SASSUOLO, Empoli, LAZIO 7ª – MILAN , 56 punti : BOLOGNA, Fiorentina, FROSINONE, Spal

, : BOLOGNA, Fiorentina, FROSINONE, Spal 8ª – LAZIO , 55 punti : ATALANTA, Cagliari, BOLOGNA, Torino

, : ATALANTA, Cagliari, BOLOGNA, Torino 9ª – SAMPDORIA, 48 punti: Parma, EMPOLI, Chievo, JUVENTUS

* in maiuscolo le partite in casa