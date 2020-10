Serie A, ultime dai campi LIVE: tutte le notizie di giornata

Serie A, le ultime dai campi delle 20 squadre del massimo campionato di calcio italiano: notizie, infortuni, squalifiche e mercato

Gli aggiornamenti dai campi delle 20 squadre di Serie A: notizie, infortuni, squalifiche e mercato.

ATALANTA – Mattia Caldara rimarrà fermo due o tre mesi per una lesione al tendine rotuleo sinistro.

BENEVENTO – Oliver Kragl ha salutato con queste parole il Benevento dopo la cessione all’Ascoli: «Ho lasciato un segno e me ne vado con la testa alta. Saluto tutta la squadra e tutti i tifosi con il cuore. Un saluto speciale alla gente che abbiamo conosciuto in questa città, che ci ha fatto vivere sereni e tranquilli, adesso mi aspetta una nuova avventura».

BOLOGNA – La squadra, in assenza dei Nazionali, riprenderà gli allenamenti mercoledì con una seduta a porte chiuse. Intanto Juwara è stato ceduto in prestito con diritto di riscatto al Boavista

CAGLIARI – Ounas è atterrato a Cagliari: «Sono molto contento di essere qua. Sono carico per iniziare questa nuova stagione e pronto per il gioco del mister. Ho sentito Rog, mi ha detto che gli sarebbe piaciuto avermi in squadra con lui. Siamo amici da tre anni e proveremo a fare del nostro meglio insieme al gruppo».

CROTONE – Jacopo Petriccione ha rilasciato le prime parole da nuovo giocatore del Crotone: «Appena il mio agente mi ha chiamato per comunicarmi l’offerta del Crotone ho accettato subito. Ho visto molto molto bene la squadra, difficilmente il Sassuolo va in difficoltà di palleggio e noi ci siamo riusciti. Nel primo tempo meritavamo anche il vantaggio. Che ruolo può recitare il Crotone? Sicuramente la Serie A è una piazza difficile e già col Sassuolo si è visto che con una mezza occasione che concedi agli avversari, ti fanno male però ripeto, questa è una squadra concentrata, attenta e secondo me si può lottare fino alla fine»

FIORENTINA – Il direttore sportivo Daniele Pradè ha parlato del mercato della Fiorentina. Qui le sue parole.

GENOA – Il Genoa comunica che i primi dieci tesserati rossoblù che fino alla data del 28 settembre risultavano positivi, confermano la loro positività a un tampone eseguito nella giornata di ieri. Contestualmente il Genoa comunica anche che i controlli medici effettuati oggi (in data 06/10/2020) non hanno evidenziato nuove positività al Covid-19 tra giocatori del team e componenti lo staff

HELLAS VERONA – Dopo il lunedì di riposo, si apre nel pomeriggio la settimana lavorativa dell’Hellas Verona di Juric. Seduta in programma, a porte chiuse al centro sportivo, per i gialloblù.

INTER – Ora che il mercato si è chiuso, l’Inter potrà concentrarsi al rinnovo di alcune sue pedine. In programma un incontro con gli agenti di Barella, Bastoni e Lautaro per intavolare i discorsi per un prolungamento dei tre contratti.

JUVENTUS – Douglas Costa si è congedato dai tifosi della Juve con un messaggio sui social: «Mancano solo due tamponi in elaborazione tra quelli effettuati ieri. Tutti quelli processati sono negativi al Covid-19».

LAZIO – Vedat Muriqi rimarrà a Roma. Il nuovo attaccante della Lazio non partirà alla volta della Nazionale come era stato ipotizzato in questi giorni. Il kosovaro rimarrà a Formello per allenarsi e rimettersi in sesto dopo l’infortunio subito il 25 agosto quando era ancora al Fenerbahce.

MILAN – Zlatan Ibrahimovic ieri è risultato ancora positivo al tampone. Il centravanti svedese, attualmente in isolamento domiciliare, è asintomatico e resta in attesa della fatidica doppia negatività per poter tornare ad allenarsi insieme ai compagni a Milanello.

NAPOLI – Il Napoli informa che mancano solo due tamponi in elaborazione tra quelli effettuati ieri. Tutti quelli processati sono negativi al Covid-19

PARMA – Marcello Carli, ds del Parma, ha commentato così il mercato del club crociato: «Il presidente ha speso tanto ma più propriamente direi che ha investito. Abbiamo puntato su giocatori giovani, per un Parma che guarda avanti e che, non dimentichiamolo, ha mantenuto uno zoccolo duro di giocatori che hanno fatto molto bene negli ultimi anni»

ROMA – Il portiere Robin Olsen è stato ceduto in prestito all’Everton.

SAMPDORIA – Il presidente Massimo Ferrero e l’U.C. Sampdoria comunicano di aver acquisito a titolo temporaneo con diritto di opzione dal Club Brugge K.V. i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Karlo Letica (nato a Spalato, Croazia, l’11 febbraio 1997). Il portiere ha sottoscritto un contratto economico fino al 30 giugno 2025.

SASSUOLO – Ciccio Caputo ha parlato dal ritiro dell’Italia a Coverciano: «Attacco? Per me non esiste nessun dualismo, so che davanti a me ci sono Ciro Immobile e Andrea Belotti. Il primo ha vinto la Scarpa d’Oro, i numeri parlano chiaro, il Gallo fa grandissimi campionati. Ma sono qui per giocarmi le mie carte fino alla fine».

SPEZIA – Mauro Meluso, direttore sportivo dello Spezia, ha parlato in conferenza stampa. Qui le sue parole.

TORINO – Il Toro riprenderà la preparazione mercoledì 7 ottobre con un doppio allenamento.

UDINESE – Coulibaly ha parlato così a Udinese Tv: «Mi aspetto che facciamo un bel campionato, che non abbiamo iniziato come volevamo noi. So che le cose andranno molto bene, ce lo meritiamo, ci stiamo allenando bene. Mi aspetto un bel campionato da parte nostra».