Serie C, il presidente Ghirelli: «Non so se inizierà il prossimo campionato»

Serie C, il presidente Ghirelli ha diramato un comunicato sul sito ufficiale della Lega Pro: rabbia e grandi dubbi per il futuro

Il presidente della Serie C Francesco Ghirelli ha parlato della situazione della Lega Pro per il prossimo anno. Ecco un estratto del comunicato sul sito ufficiale della Lega Pro: «Sembra non importare nulla a nessuno».

«Abbiamo lavorato con il governo affinché fosse inserito nel decreto crescita un provvedimento a favore del calcio dei Comuni d’Italia. Siamo in stato di agitazione, non so se inizierà il campionato».