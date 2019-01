SPAL-Bologna highlights e gol: le azioni salienti del match della 20ª giornata della Serie A 2018/2019

SPAL-Bologna highlights e gol: i momenti principali della gara valida per il 20° turno della Serie A 2018/2019. Allo stadio ‘Paolo Mazza’ di Ferrara, per la prima giornata del girone di ritorno, va in scena il derby emiliano tra la squadra di Leonardo Semplici e quella di Filippo Inzaghi. E’ sfida salvezza, coi biancazzurri (17 punti) a ridosso della zona retrocessione e i rossoblù (13) terzultimi in classifica.

Le due squadre non vincono da tempo in campionato: SPAL senza successi da 10 turni, Bologna che manca la vittoria da 12 giornate. Nella partita d’andata, che inaugurò il campionato delle due squadre, successo ferrarese al ‘Dall’Ara’ per 1-0 con rete di Kurtic. Ecco i gol e gli highlights di SPAL-Bologna:

SPAL-BOLOGNA 0-1 – Al 24′ del primo tempo, Rodrigo Palacio senza esistare tira una sassata dal limite. Pallone ben calciato all’incrocio di destra e palla in rete.