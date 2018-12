SPAL-Chievo streaming e probabili formazioni: dove vederla

SPAL-Chievo streaming e probabili formazioni: dove vedere il match valido per la 16ª giornata della Serie A 2018/2019

SPAL-Chievo è la gara valida per il 16° turno del campionato di Serie A 2018/2019. Calcio d’inizio in programma domenica 16 settembre alle ore 12,30 allo stadio ‘Paolo Mazza‘ di Ferrara. La squadra ferrarese guidata da Semplici, reduce dal pareggio in casa del Genoa, è posizionata a ridosso della zona retrocessione con 15 punti; Chievo fanalino di coda (3) e proveniente da tre pareggi consecutivi (con Napoli, Lazio e Parma) nel nuovo corso con Di Carlo in panchina. Al ‘Mazza’, va in scena uno scontro diretto per la salvezza: SPAL senza vittorie da sei turni di campionato, Chievo ancora a caccia del primo successo in stagionale.

SPAL-Chievo sarà trasmessa in esclusiva streaming su DAZN: la piattaforma, dopo la sottoscrizione di un abbonamento è disponibile su pc, smartphone e tablet su tutti i device iOS, Android e Windows Mobile (Clicca qui per abbonarti un mese gratis a DAZN). La partita sarà disponibile gratuitamente per gli abbonati a Mediaset Premium e, a pagamento, per quelli a Sky Sport (anche in tv attraverso decoder Sky Q per tutti coloro che hanno acquistato il ticket aggiuntivo), ma sempre tramite app DAZN. Sarà inoltre possibile seguire la gara in diretta radio sulle frequenze di Rai Radio 1 e in diretta live testuale direttamente sul nostro sito con ampio pre-partita. Ecco una lista aggiornata di tutti i siti dove poter vedere le partite in diretta: Stream HD Calcio

SPAL-Chievo

Competizione: Serie A 2018/2019

Quando: domenica 16 dicembre 2018

Fischio d’inizio: ore 12,30

Dove vederla in streaming: DAZN

Stadio: Paolo Mazza (Ferrara)

Arbitro: Luca Banti (sez. Livorno)

SPAL-Chievo probabili formazioni

SPAL – Semplici, col rientro di Cionek dalla squalifica, può contare conta su tutti i suoi uomini. Tre i dubbi principali di formazione: a centrocampo, Schiattarella e Fares sono favoriti su Valdifiori e Costa, mentre per il reparto avanzato si giocano una maglia Antenucci e Floccari. Biancazzurri probabilmente in campo con Gomis tra i pali, Cionek, Vicari e Felipe in linea di difesa; a centrocampo ecco Lazzari, Missiroli, Schiattarella, Kurtic e Fares. In attacco, probabile spazio alla coppia formata da Petagna e Antenucci.

CHIEVO – Di Carlo alle prese con diverse assenze: oltre a Depaoli squalificato, ci sono gli infortuni di Cacciatore, Obi e del lungodegente Seculin. Un paio di ballottaggo per la formazione titolari: Giaccherini o Rigoni a centrocampo e uno tra Stepinski e Meggiorini in attacco. Clivensi così probabilmente in campo col 4-3-1-2 formato da Sorrentino in porta, Bani, Cesar, Rossettini e Barba in linea di difesa; a centrocampo si scaldano Giaccherini, Radovanovic e Hetemaj. In avanti, Birsa trequartista è pronto a supportare la coppia offensiva Stepinski-Pellissier.

SPAL (3-5-2):Gomis; Cionek, Vicari, Felipe; Lazzari, Missiroli, Schiattarella, Kurtic, Fares; Antenucci, Petagna.

CHIEVO (4-3-1-2): Sorrentino; Bani, Cesar, Rossettini, Barba; Hetemaj, Radovanovic, Giaccherini; Birsa; Pellissier, Stepinski.

