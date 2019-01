Viviano si prende la Spal: «Voglio restare qui il più possibile»

Prelevato dallo Sporting Lisbona, Emiliano Viviano è il nuovo rinforzo tra i pali della Spal: ecco le sue parole in conferenza stampa

Reduce da una prima parte stagione con minutaggio scarsissimo, Emiliano Viviano ha deciso di abbandonare lo Sporting Lisbona dopo appena sei mesi: il portiere è ufficialmente un nuovo giocatore della Spal e oggi è stato presentato alla stampa. Ecco le sue parole: «Sono felice perché torno in Italia, in una società importante che mi ha impressionato favorevolmente in questi tre giorni».

Prosegue l’estremo difensore: «Cercavano qualcuno che desse una mano anche a livello di esperienza, sono molto felice: chiedo la salvezza e di restare qui più tempo possibile. Oltre al lato sportivo, ho bisogno, quando mi alzo la mattina, di fare una passeggiata per fare colazione e andare a prendere il giornale. Questa città mi sembra perfetta».