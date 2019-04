SPAL-Juventus streaming e probabili formazioni: dove vederla

SPAL-Juventus streaming e probabili formazioni: dove vedere la gara valida per il 32° turno della Serie A 2018/2019

SPAL-Juventus streaming e probabili formazioni: dove vedere il match valido per la 32ª giornata della Serie A 2018/2019. Sabato 13 aprile alle ore 15, allo stadio ‘Mazza’ di Ferrara, i biancazzurri di Leonardo Semplici ospitano la squadra di Massimiliano Allegri, pronta a festeggiare il titolo. SPAL quintultima in classifica con 32 punti e reduce dalla sconfitta di Cagliari; Juventus capolista con 84 punti e proveniente dal pareggio in Champions League in casa dell’Ajax. Nella gara d’andata, vittoria bianconera a Torino per 2-0 con le reti di Ronaldo e Mandzukic. Adesso è di nuovo SPAL contro Juventus: biancazzurri per trovare punti salvezza, bianconeri per conquistare il punto che manca per lo scudetto.

SPAL-Juventus sarà trasmessa in diretta tv esclusiva sui canali Sky Sport Serie A (canale 202 dello Sky Box)– anche in pay per view – su Sky Sport al canale 251. La gara sarà disponibile in streaming per pc, smartphone e tablet su tutti device iOS, Android e Windows Mobile direttamente tramite l’app Sky Go e – per chi ha sottoscritto l’abbonamento – su NOW TV (su dispositivi mobili, ma anche su smart tv tramite NOW TV Smart Stick). Sarà inoltre possibile seguire la partita in diretta radio sulle frequenze di Rai Radio 1 e in diretta testuale direttamente sul nostro sito con ampio pre-partita. Ecco una lista aggiornata di tutti i siti dove poter vedere le partite in diretta: CALCIO STREAMING.

SPAL-Juventus

Competizione: Serie A 2018/2019

Quando: sabato 13 aprile 2019

Fischio d’inizio: ore 15

Dove vederla in streaming e tv: Sky Sport Serie A – Sky Go – NOW TV

Stadio: Paolo Mazza (Ferrara)

Arbitro: Daniele Doveri (sez. Roma 1)

SPAL – Semplici non può contare sugli infortunati Valoti, Jankovic, Kurtic e Regini. Un paio di dubbi per la formazione titolare biancazzurra: in linea di difesa Vicari è favorito su Bonifazi, mentre in attacco Antenucci, Paloschi e Floccari si giocano una maglia. SPAL probabilmente in campo con Viviano tra i pali, Cionek, Felipe e Bonifazi in linea di difesa; a centrocampo sono prontiLazzari, Murgia, Missiroli, Schiattarella e Fares. In avanti, dovrebbe esserci Antenucci a far coppia con Petagna.

JUVENTUS – Allegri, senza gli infortunati Chiellini, Matuidi, Caceres e Barzagli, deve valutare le condizioni di Douglas Costa e Emre Can, mentre ritrova Cuadrado dopo quattro mesi. Bianconeri previsti in campo con un massiccio turnover: Perin in porta, De Sciglio, Bonucci e Rugani in linea di difesa; a centrocampo si scaldano Cuadrado, Khedira, Bentancur, Nicolussi Caviglia e Spinazzola. In attacco, è pronta la coppia formata da Kean e Dybala.

SPAL (3-5-2): Viviano; Cionek, Felipe, Bonifazi; Lazzari, Murgia, Missiroli, Schiattarella, Fares; Antenucci, Petagna.

JUVENTUS (3-5-2): Perin; De Sciglio, Bonucci, Rugani; Cuadrado, Khedira, Bentancur, Nicolussi Caviglia, Spinazzola; Kean, Dybala.

