Inter, moduli e mercato: anche Spalletti va in tilt. Confronto con la società

Luciano Spalletti deve ritrovare le certezze perdute. Problemi per il tecnico e per l’Inter dopo il ko di Torino

Non si può parlare di crisi ma di sicuro in casa Inter sono tornate le nubi. Sparito il sereno, i nerazzurri sono alle prese con alcune intricate vicende. L’Inter ha perso 1-0 a Torino e anche Luciano Spalletti è andato in tilt. Il terzo posto è praticamente blindato perché in cima, tranne la Juventus, non ha vinto nessuno, ma il tecnico di Certaldo deve ritrovare le certezze perse nelle ultime settimane. La squadra non riesce più a servire Icardi, a secco da 5 partite (non segna dal rigore con l’Udinese) e ieri ha fatto un ulteriore passo indietro.

Il tecnico, orfano di Perisic, desideroso di andar via, e dell’infortunato Keita, con Nainggolan ancora ‘convalescente’ e con Politano non al meglio ha scelto il 3-5-2 con Lautaro Martinez in coppia con Maurito. L’Inter, alla ricerca del pari nel secondo tempo, non ha prodotto neppure un tiro nello specchio. Cosa succede nel 2019? Se lo sono chiesti an­ che i dirigenti a Torino: nessun vertice con l’allenatore a fine partita, giusto un breve collo­quio. Possibile che stamattina ad Appiano i discorsi vengano approfonditi. Inoltre la squadra è apparsa a tratti nervosa (vedi rosso a Politano, il caso Perisic e scintille Brozo-Ansaldi con il tecnico a calmare Epic). «Ora dobbiamo riprende­re entusiasmo e vincere la par­tita, mettendoci tutti qualcosa in più individualmente: il cal­cio è un gioco di squadra e 6­-7 cose in più possono fare la dif­ferenza» ha detto il tecnico.