Striscione Lazio contro Lotito: «Ci servono campioni!» – FOTO

Striscione Lazio, il messaggio della Curva Nord contro il patron Claudio Lotito: «Basta alibi, servono campioni!»

Striscione Lazio, la Curva Nord lancia un messaggio al patron Claudio Lotito. La Lazio perde incredibilmente una partita per lunghi tratti dominata contro la Juventus. Non basta l’1-0 ai biancocelesti maturato nel secondo tempo per l’autorete di Can, visto che i capitolini vengono rimontati nel corso della mezz’ora finale con le reti di Joao Cancelo e Cristiano Ronaldo. Prima del fischio d’inizio del match è arrivato un messaggio dalle curve nei confronti dell’operato della società di Lotito durante il corso del calciomercato invernale.

La Lazio è ancora in corsa sulle tre competizioni, Coppa Italia, Europa League e corsa alla qualificazione in Champions League. Dal mercato i tifosi si attendono dei rinforzi di qualità e oggi lo hanno nuovamente ribadito pubblicamente attraverso uno striscione esposto con questo messaggio: «Basta con l’alibi delle cessioni, per la Coppa ci servono campioni!», il tutto accompagnato dal coro: «Lotito caccia i soldi!». Mancano ancora quattro giorni e poi finirà la finestra di calciomercato invernale, la situazione in entrata cambierà per la Lazio dopo il ‘consiglio’ dei propri supporter che oggi hanno visto perdere la propria squadra tra le mura amiche?