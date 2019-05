Super Champions, il Premier Conte: «Ho forti perplessità sul progetto»

Giuseppe Conte ha parlato della Super Champions proposta dell’Eca, esprimendo forti perplessità in merito al progetto

L’idea di una Super Champions non entusiasma neppure Giuseppe Conte. Il premier italiano ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni de La Gazzetta dello Sport, parlando anche delle perplessità in merito al progetto dell’Eca.

«Ho forti perplessità sull’idea di introdurre una Super Champions che finisca per proporsi come circuito aristocratico, riservato ai “soliti noti”, club individuati per storia e blasone. Un sistema del genere finirebbe per penalizzare il merito sportivo che invece va sempre premiato. Il fascino delle competizioni sportive è che anche i club più piccoli e meno blasonati possono ritrovarsi, di anno in anno, nel ruolo di outsider e affermarsi nella ribalta internazionale, capovolgendo tutti i pronostici. Se avessimo avuto le nuove regole, l’Ajax, che quest’anno ha forte espresso il miglior calcio, avrebbe presto parte della Champions? Sarebbe un errore far giocare le partite di campionato solo nei giorni feriali. Il calcio è uno sport popolare e le persone devono poter andare allo stadio quando non lavorano» ha dichiarato il Primo Ministro.