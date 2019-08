Il ct della Nazionale Italiana femminile, Milena Bertolini, ha commentato la scelta di far arbitrare una donna la Supercoppa europea 2019

È di oggi la notizia che la prossima Supercoppa Europea sarà arbitrata da un arbitro donna. A commentare la scelta di Roberto Rosetti, è stata il ct della Nazionale Italiana femminile, Milena Bertolini.

Ecco le sue parole riportare dall’ANSA: «E’ una notizia meravigliosa. Quest’anno si stanno abbattendo diversi muri e mi fa molto piacere che sia proprio un italiano come Roberto Rosetti ad avere fatto questa scelta. A prescindere da tutto, per le scelte si deve guardare solo al merito, alle competenze, e quella di designare Frappart è naturale. La seguo e conosco le sue capacità, sono felice per lei. Di sicuro le cose più belle sono quelle naturali e non quelle straordinarie».