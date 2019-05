Tare e Inzaghi nel mirino del Milan: possibile il doppio colpo dalla Lazio?

Il Milan lavora sulla prima linea della prossima stagione: via Gattuso e Leonardo, si trattano i due laziali Simone Inzaghi e Tare

Work in progress in casa Milan dove oltre a capire quale sarà il destino dei rossoneri in ambito continentale (Champions o Europa League) si inizia a delineare anche la nuova prima linea in vista della prossima stagione. Bocciati, o quasi, Leonardo e Gattuso ora Gazidis valuta due arrivi dalla Lazio: Igli Tare e Simone Inzaghi.

Incontro a Londra con Tare, si è parlato anche di Inzaghi

Secondo quanto riportato da Il Messaggero, nei giorni scorsi il ds albanese avrebbe incontrato l’amministratore delegato rossonero a Londra per discutere di un possibile trasferimento. Il contratto che lega Tare alla Lazio tuttavia scade nel 2020 e, come per Inzaghi, non sussistono clausole rescissorie. Nella prossima settimana Lotito incontrerà il proprio tecnico per definire le possibilità di un rinnovo, le richieste di Inzaghi restano le stesse: aumento dello stipendio, aumento dei fisioterapisti e mercato di primo livello per ambire quanto meno alle prime tre posizioni. Se il tecnico biancoceleste non dovesse essere accontentato allora il suo destino alla Lazio sarebbe seriamente a rischio, come quello di Tare.