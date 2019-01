Il Milan e il Liverpool hanno inviato i propri osservatori a visionare Sandro Tonali nel corso dell’ultima partita del Brescia

Quattro a quattro spettacolare ieri tra Brescia e Spezia. In gol anche Sandro Tonali, centrocampista classe 2000 di proprietà del Brescia, finito nel mirino di numerosi club italiani e stranieri. La Juventus sarebbe in vantaggio sulla concorrenza ma il centrocampista, che è un tifoso milanista e che si rispecchia in Gattuso, piace anche al Milan. Secondo La Gazzetta dello Sport, il centrocampista centrale è stato osservato dagli scout di Milan e Liverpool nel corso della sfida tra Brescia e Spezia.

Il centrocampista, ribattezzato come il ‘nuovo Pirlo’ ma, come detto, lui si sente più vicino al suo idolo Gattuso, è finito nel mirino dei grandi club. Cellino vuole 30 milioni di euro e spera di riuscire a trattenere il centrocampista classe 2000 anche in caso di promozione in Serie A delle Rondinelle. Sul giocatore, come confermato dallo stesso Cellino, c’è anche la Roma. Tutti pazzi per il gioiellino del Brescia. Cellino è pronto a fare cassa, le big sono pronte a contenderselo a suon di milioni. Il futuro potrebbe essere in Serie a ma attenzione alle sirene inglesi con il Liverpool pronto a inserirsi nell’affare.