Cellino svela: «Sì, la Roma mi ha chiesto Tonali!»

La rivelazione del patron delle Rondinelle circa il calciomercato Roma: occhi sul talentino Tonali del Brescia

La Roma ha chiesto Sandro Tonali al Brescia. Il centrocampista è stato la rivelazione della prima parte di stagione in Serie B. Tanti top club italiani si son messi in fila per strappare alle Rondinelle il talentino in odor di Serie A. Questa la rivelazione del patron delle Rondinelle circa il calciomercato Roma: i giallorossi hanno messo gli occhi sul talentino Tonali del Brescia. C’è di più, il presidente Cellino ha dichiarato al Corriere dello Sport: «Sì, la Roma mi ha chiesto Tonali» come si legge nella prima pagina del quotidiano in uscita giovedì 24 gennaio.

Una rivelazione importante, quella di Cellino, che certifica come diverse squadre italiane d’alta classifica considerino il giocatore un profilo pronto per il grande calcio. La Roma di Monchi si muove già da diverso tempo sul centrocampista del Brescia. Tonali, nei giorni scorsi, aveva dichiarato di voler giocare un giorno per Gattuso: «Mi piacerebbe essere allenato da lui: è una cosa che ho sempre sognato fin da bambino. Non ho ancora pensato al futuro, spero di fare una grande stagione e conquistare la A con il Brescia. Mi fa piacere che mi seguano diversi club, così mi rendo conto di ciò che ho fatto».