Torino-Inter, clamoroso Zaza: «I difensori dell’Inter sono delle “brande”…»

Nel post-partita di Torino-Inter, vinto dai padroni di casa per 1-0, ha parlato anche l’attaccante granata Simone Zaza

Il post-partita di Torino-Inter continua. Anche Simone Zaza è intervenuto ai microfoni di Sky Sport nell’analisi della gara disputata dalla formazione granata: «Penso che la forza e la cattiveria siano le nostre armi, e stasera abbiamo fatto un’ottima prestazione soprattutto sotto questo profilo. Molto contento della prestazione della squadra. Abbiamo corso tanto, difeso, lottato».

L’attaccante del Torino ha poi aggiunto: «I difensori dell’Inter sono delle “brande”… Penso che oggi si sia vista l’intesa con Belotti, che può crescere solo giocando. Non abbiamo nulla da invidiare a tante altre squadre che giocano per posizioni importanti, per cui dobbiamo essere ancora più consapevoli dei nostri mezzi, ma anche restare umili».