Torino-Inter: formazioni ufficiali e partita in diretta live

Torino-Inter, 21ª giornata Serie A 2018/2019: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, sintesi e tabellino

Nel primo posticipo della 21° giornata di Serie A il Torino di Mazzarri affronta l’Inter di Luciano Spalletti. La buona prestazione all’Olimpico contro la Roma non è bastata ai granata per ottenere la vittoria, rimontati sul 3-2 finale dopo aver recuperato il primo gol giallorosso. Per non abbandonare il treno verso l’Europa League serve una vittoria contro una squadra che più volte ha dimostrato di subire il gioco di uno degli ex di giornata Walter Mazzarri. L’Inter invece dopo il pareggio casalingo contro il Sassuolo dovrà rimettersi in piedi, dimostrando il carattere che serve per arrivare in alto. Una sfida che si preannuncia di fuoco e che potrete vivere in diretta qui su Calcionews24 a partire dalle 18.

Mazzarri sceglie gli 11 delle previsioni dei giorni scorsi, con Zaza e Belotti in campo e Ansaldi in mezzo al campo con Rincon e Lukic. Confermati gli esterni e la difesa. Rivoluzione invece per Luciano Spalletti che decide finalmente di schierare tutti e tre i suoi difensori centrali in un inedito 3-5-2: dentro De Vrij, Skriniar e Miranda dal primo minuto! In attacco spazio al tandem argentino Lautaro-Icardi, con Dalbert e D’Ambrosio sulle fasce e Vecino, Brozovic e Joao Mario in mediana.

Torino-Inter: diretta live e sintesi

Torino-Inter: formazioni ufficiali

TORINO (3-5-2): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Djiji; De Silvestri, Lukic, Rincon, Ansaldi, Aina; Zaza, Belotti. Allenatore: Walter Mazzarri. A disposizione: Ichazo, Rosati, Lyanco, Bremer, Moretti, Berenguer, Baselli, Parigini, Edera, Iago Falqué.

INTER (3-5-2): Handanovic; De Vrij, Skiniar, Miranda; D’Ambrosio, Vecino, Brozovic, Joao Mario, Dalbert; Lautaro Martinez, Icardi. Allenatore: Luciano Spalletti. A disposizione: Padelli, Berni, Ranocchia, Asamoah, Borja Valero, Gagliardini, Candreva, Perisic, Nainggolan, Politano, Salcedo

Torino-Inter: probabili formazioni e pre-partita

Tante le assenze per entrambi gli allenatori che costringeranno a delle formazioni sperimentali. Nel Torino promosso ancora Ansaldi a centrocampo insieme a Rincon, con Lukic in vantaggio su Baselli e Aina in fascia con De Silvestri. Torna Izzo in difesa insieme a Nkoulou e Djidji mentre Zaza è favorito su Iago Falqué per accompagnare il Gallo Belotti. Luciano Spalletti pensa invece ad una formazione stravolta: Politano non è al meglio mentre Perisic dovrebbe partire dalla panchina a causa di scarso impegno con l’obiettivo di essere ceduto. Dietro Icardi potrebbero quindi agire Joao Mario e Lautaro Martinez, con Borja Valero, Vecino e Brozovic in un centrocampo a tre. Nainggolan è pronto a subentrare. In difesa spazio a D’Ambrosio con De Vrij, Skriniar e Asamoah.

INTER (4-3-2-1): Handanovic; D’Ambrosio, De Vrij, Skiniar, Asamoah; Vecino, Brozovic, Borja Valero; Joao Mario, Lautaro Martinez; Icardi. Allenatore: Luciano Spalletti. A disposizione: Padelli, Berni, Ranocchia, Miranda, Dalbert, Gagliardini, Candreva, Perisic, Nainggolan, Politano, Salcedo

Torino-Inter: i precedenti del match

All’andata fu un pareggio amaro per l’Inter, avanti di due gol e poi recuperata da un super Torino. Negli ultimi cinque incontri all’Olimpico ci sono ben 3 pareggi, con una vittoria per parte: 1-0 per i granata con Ljajic lo scorso anno e risultato opposto due stagioni fa con gol di Kondogbia. Il pareggio è in generale molto frequente, con l’1-1 capitato ben 9 volte. In generale, nelle 149 gare giocate tra i due club, l’Inter ha vinto 65 matches, con 49 pareggi e 35 successi granata

Torino-Inter: l’arbitro del match

Sarà Fabio Maresca ad arbitrare Inter-Torino, con Valeriani e Schelone assistenti e Piccinini quarto uomo. Al Var pronti Mazzoleni e Mondin. Il fischietto di Napoli ha già arbitrato entrambe le squadre quest’anno: bilancio agrodolce per l’Inter, con la vittoria esterna sulla Spal e la batosta a Bergamo contro l’Atalanta, mentre il Torino ha trionfato a Santo Stefano contro l’Empoli.

Torino-Inter Streaming: dove vederla in tv

Torino-Inter sarà trasmessa a partire dalle ore 15 in diretta tv satellitare sulle frequenze di Sky Sport Serie A (canale 202 dello Sky Box, in HD 241) e Sky Calcio 1 (canale 251 dello Sky Box), oltre che in streaming per pc, smartphone e tablet su tutti i device iOS, Android e Windows Mobile tramite app Sky Go o, per gli abbonati, su NOW TV. Ecco una lista dei siti per vedere le partite in diretta: Stream HD Calcio.