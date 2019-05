Torino, Ola Aina lo stakanovista. Mazzarri non vuole più rinunciare a lui

Ola Aina è stato una delle più grandi sorprese del Torino. La volontà di Cairo è chiara: presto i contatti col Chelsea per riscattarlo

Era la vigilia di Ferragosto quando il Torino ufficializzò l’acquisto in prestito di Ola Aina dal Chelsea. Un giovane interessante che i Blues lasciano andare per maturare esperienza, si pensava. In pochi, forse, avrebbero potuto immaginare che il classe ’96 avrebbe stregato Mazzarri. L’infortunio di De Silvestri alla prima giornata contro la Roma gli dà immediatamente l’opportunità di debuttare in Serie A.

Grazie alle sue spiccate doti offensive, l’allenatore toscano lo schiera spesso e volentieri in posizione più avanzata nel suo prediletto 3-5-2, raccogliendo immediatamente tanti consensi. Il risultato, alla fine dell’anno, sono le 30 presenze messe insieme da Ola Aina in stagione. Non male, per un giovane catapultato in una realtà differente a quella a cui era abituato. La volontà di Cairo è adesso quella di riscattarlo dal Chelsea. Mazzarri non può più rinunciare al suo moto perpetuo.